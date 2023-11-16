Воздушные тревоги в Украине стали длиннее: что на самом деле задумала РФ

По данным ГУР, оккупанты уже готовятся наносить массированные ракетные удары по Украине, поэтому не пренебрегайте тревогой.

Воздушная тревога будет продолжаться по 3-4 часа по всей Украине через МИГ-31К. В воздушных силах сообщили, что россияне отрабатывают маневры, которыми провоцируют украинцев.

О чем именно идет речь и как на это реагировать – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

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Что задумали россияне

Российский МИГ-31К – это смертоносное оружие. Самолет может нести новейшие гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые очень тяжело сбить. С этой задачей справляется только западные системы ПВО, в частности, Patriot. За годы войны Миг-31К оккупанты в боевых действиях применяли нечасто. Однако постоянно проводили обучение.

Сеть взорвалась мемами о МиГи

Сначала взлетали с белорусского аэродрома "Мачулищи". В это время этот самолет плотно закрепился в сознании украинцев, потому что из-за него в стране объявляли длительную тревогу. Сирена могла гудеть часами, но при этом пусков россияне не совершали. Так что украинцы начали придумывать мемы с ним. Пользователи мечтали о сбитии Миги и не сдерживали эмоций.

Почему МиГ-31К так угрожает

Летом вылетов носителя "Кинжалов" стало меньше, поэтому кто-то мог вообще забыть о его существовании, но уже в 23 ноября Путин приказал патрулировать этими самолетами Черное море. Как объясняли в ВСУ, Украину этим не удивишь. Да и перебазирование Мигов на юг коренным образом не изменило ситуацию, потому что "Кинжалы" летят более чем на 2000 километров.

"Для нас особо ничего не меняется в этой ситуации. От суммы слагаемых сумма не меняется. Эти заявления, по нашему мнению, адресованы вообще не нам, а нашим западным партнерам из-за событий, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке, из-за присутствия корабельной группировки стран- членов НАТО в Средиземноморье", — прокомментировал представитель МВД Дмитрий Плетенчук .

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Однако из-за МИГ снова начались тревоги, но уже более длительные. В Беларуси российские пилоты отрабатывали взлет и посадку, так что тревоги продолжались по 20 минут. Также были 1,5-часовые тревоги – это время, когда МиГ-31 летает, пока не потратит все горючее, и возвращается на базу. Сейчас враг взлетает с российской Саваслейки – это заброшенная российская деревня в Нижегородской области.

"Сейчас враг другие задачи ставит перед собой – это отработка дозаправки в воздухе. Понятно, что время пребывания МиГа растет вдвое. Сейчас протяженность таких тревог – более 2,5 часов", — заметил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

10 ноября тревога из-за взлета МиГа над Черным морем продолжалась 3.5 часа. Пусков враг не делал. Однако призываем украинцев не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

Захватчики готовят массированные ракетные удары

К тому же, оккупанты уже готовятся наносить массированные ракетные удары по Украине. В ГУР говорят, что в Кремле ждут холода. Соглашается с этим и министр энергетики Галущенко.

"Мне кажется для них важно, чтобы минус был стабильным. То есть, если температура будет падать до минуса, а затем будет подниматься до плюса, то они будут ждать стабильных морозов", — сказал министр энергетики.



Холода же на Украину придут уже скоро. Синоптики предупреждают, что с 19 по 23 ноября в некоторых областях температура будет опускаться до -14 градусов.

Напомним, в Украине могут ослабить запреты для бизнеса из-за длительных воздушных тревог.

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