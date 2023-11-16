Контрнаступление ВСУ: Ходжес назвал, что должно стать результатом

Генерал в отставке иронически посоветовал спросить об успешности украинского контрнаступления у командующего ЧФ РФ.

Результатом нынешнего контрнаступления ВСУ должно быть освобождение оккупированного Крыма. И сегодня замедлилась лишь наземная часть украинского контрнаступления.

Такое мнение высказал экс-командующий армией США в Европе, генерал в отставке и глава Кафедры стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики Бен Ходжес в интервью Radio NV.

Что должно стать результатом контрнаступления

По словам Ходжеса, контрнаступление Украины состоит из многофункциональных операций.

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"Контрнаступление – это гораздо больше, чем просто то, что происходит на поле боя. Украина проводит то, что НАТО называет многопрофильными операциями. Это означает воздух, сушу, море, космос, киберпространство. Все эти вещи интегрированы для достижения результата. И, конечно, результатом контрнаступления должно быть, я считаю, освобождение Крыма", – рассказал генерал в отставке.

Он отметил, что замедлилась лишь наземная часть контрнаступления ВСУ, на которой сосредотачивается большинство людей. Однако наступление на юге "только должно помочь изолировать Крым, перерезав знаменитый наземный мост".

"Украине нужно однозначно больше оружия большой дальности, которое может поразить российские цели в Крыму – такие как Севастополь, авиабазу в Саках, крупный логистический центр в Джанкое – и в общем сделать Крым непригодным для российских войск", – сказал Ходжес.

Он добавил, что именно это сейчас и происходит, но только с помощью небольшого количества ракет Storm Shadow. Впрочем, ими Украина заставила ЧФ России покидать Севастополь.

Об успехах контрнаступления следует спросить у командующего ЧФ РФ

"Я бы рекомендовал вам спросить у командующего Черноморским флотом России, как, по его мнению, проходит контрнаступление. Думаю, он скажет вам, что украинцы делают большую работу, потому что его Черноморский флот вынужден передислоцироваться из Севастополя в порты дальше на восток", — подчеркнул экс-командующий войсками США в Европе.

К слову, накануне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что близится переломный момент в войне, и 2024 будет решающим.

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