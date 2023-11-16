Контрнаступ ЗСУ: Годжес назвав, що має стати результатом

Генерал у відставці іронічно порадив запитати про успішність українського контрнаступу у командувача ЧФ РФ.

Результатом теперішнього контрнаступу ЗСУ має бути звільнення окупованого Криму. І на сьогодні сповільнилася лише наземна частина українського контрнаступу.

Таку думку висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці та очільник Кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Годжес в інтерв'ю Radio NV.

Що має стати результатом контрнаступу

За словами Годжеса, контрнаступ України складається із багатофункційних операцій.

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"Контрнаступ – це набагато більше, ніж просто те, що відбувається на полі бою. Україна проводить те, що НАТО називає багатопрофільними операціями. Це означає, повітря, сушу, море, космос, кіберпростір. Усі ці речі інтегровані для досягнення результату. І, звісно, результатом контрнаступу має бути, я вважаю, звільнення Криму", – розповів генерал у відставці.

Він зазначив, що сповільнилась лише наземна частина контрнаступу ЗСУ, на якій зосереджують увагу більшість людей. Проте наступ на півдні "лише має допомогти ізолювати Крим, перерізавши знаменитий наземний міст".

"Україні треба однозначно більше зброї великої дальності, яка може вразити російські цілі в Криму – такі як Севастополь, авіабазу в Саках, великий логістичний центр у Джанкої – і загалом зробити Крим непридатним для російських війьск", – сказав Годжес.

Він додав, що саме це зараз відбувається, але лише за допомогою невеликої кількості ракет Storm Shadow. Втім, ними Україна змусила ЧФ Росії залишати Севастополь.

Про успіхи контрнаступу слід запитати у командувача ЧФ РФ

"Я б рекомендував вам запитати у командувача Чорноморського флоту Росії, як, на його думку, проходить контрнаступ. Думаю, він скаже вам, що українці роблять велику роботу, тому що його Чорноморський флот змушений передислоковуватися з Севастополя в порти далі на схід", – наголосив екскомандувач військами США в Європі.

До слова, напередодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що наближається переламний момент у війні, і 2024 рік буде вирішальним.

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