Анна Кошмал восхитила романтическим фото со своим мужем

Артистка показала, как возлюбленный встречал ее с гастролей.

Украинская актриса Анна Кошмал порадовала поклонников редким фото со своим мужем, которого зовут Иваном.

Снимком с возлюбленным знаменитость поделилась в своем Instagram. К слову, актриса находилась на гастролях и наконец вернулась домой в Киев. Встретил Анну ее любимый муж Иван.

Знаменитость показала, как по ее приезду они прогуливались по городу. На фото, опубликованном Анной, Иван нежно держал ее за руку.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Дома", — коротко подписала фотографию артистка и оставила смайлик в виде красного сердца.

А вот лицо мужа Анна Кошмал в очередной раз не показала. Как ранее объясняла знаменитость, ее возлюбленным не стремится быть публичным, так что она уважает его решение.

Напомним, недавно Анна Кошмал похвасталась своими спортивными достижениями. Знаменитость показалась в нижнем белье и ошеломила стойкой вверх ногами.

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