Анна Кошмал в нижнем белье ошеломила стойкой вверх ногами

Украинская актриса Анна Кошмал похвасталась своими умениями с йоги и продемонстрировала стойку вверх ногами.

Артистка находится в гастрольном туре. В настоящее время Анна вместе с театральной труппой в Луцке. Даже во время гастролей в гостиничном номере знаменитость занимается своей привычной утренней рутиной – йогой.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Артистка, одетая в белое нижнее белье, продемонстрировала несколько асан, а также показала, как стоит вверх ногами и держит равновесие.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также Анна Кошмал поделилась, что с удовольствием прогулялась бы под теплыми солнечными лучами, однако в Украине сейчас дождь.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Честно говоря, так хочется одеть топ, босоножки и пойти гулять под солнцем", – поделилась своими мыслями актриса.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова показалась в нижнем белье. Знаменитость похвасталась стройной фигурой, а также рассекретила свой вес и параметры.

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