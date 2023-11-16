На Запорожской АЭС произошла авария — Энергоатом

Это вторая авария на оккупированной ЗАЭС за три дня.

На оккупированной Запорожской АЭС на энергоблоке №5 произошла утечка реагентов из первого контура во второй.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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По данным энергокомпании, в результате перевода 5-го энергоблока временно оккупированной ЗАЭС в "горячее" состояние произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй.

"Несмотря на имеющиеся нарушения, оккупационное руководство не спешит переводить блок в состояние "холодной остановки", используя пару, которую генерирует 5-й энергоблок, для отопления и обеспечения собственных потребностей станции. Из-за некомпетентности российского персонала, в частности, начальника смены химического цеха, потерявшего контроль по насыщению фильтров спецводоочистки вода первого контура с раствором борной кислоты попадает в деаэратор машзала, а оттуда снова на все парогенераторы", — отмечают в компании.

Президент "Энергоатома" Петр Котин подчеркивает, что действия оккупанов "совершенно некомпетентны", которые могут привести к более масштабной аварийной ситуации.

"Их попытки вывести из ремонта энергоблок №3 и разогреть его до "горячего" состояния, чтобы энергоблок №5 вывести в "холодную остановку", является очередной попыткой продлить ядерный шантаж и повредить оборудование еще одного энергоблока АЭС", — отметил он.

Котин добавил, что такие действия окупантов могут привести к потере целостности трубок парогенераторов, что, безусловно, не соответствует регламенту безопасной эксплуатации энергоблока АЭС.

Напомним, 14 ноября из-за действий захватчиков и работников "Росатома" на Запорожской АЭС произошел частичный блекаут.

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