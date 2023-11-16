На Запорізькій АЕС сталася аварія - Енергоатом

Це друга аварія на окупованій ЗАЕС за три дні.

На окупованій Запорізькій АЕС на енергоблоці №5 стався витік реагентів з першого контура в другий.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

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За даними енергокомпанії, внаслідок переведення 5-го енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС у "гарячий" стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий.

"Попри наявні порушення, окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан "холодного зупину", використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції. Через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, котрий втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки, вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори", - зазначають у компанії.

Президент "Енергоатому" Петро Котін наголошує, що дії окупанів є "абсолютно некомпетентними", які можуть призвести до масштабнішої аварійної ситуації.

"Їхні намагання вивести з ремонту енергоблок №3 та розігріти його до "гарячого" стану, щоб натомість енергоблок №5 вивести в "холодний зупин", є черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС", - зазначив він.

Котін додав, що такі дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що безперечно не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС.

Нагадаємо, 14 листопада через дії загарбників та працівників "Росатома" на Запорізькій АЕС стався частковий блекаут.

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