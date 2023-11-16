Росіяни вдарили по ТЕС у прифронтовому регіоні України: які наслідки

Один з населених пунктів залишився без електроенергії та водопостачання.

Російські війська атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні України.

Про це у ДТЕК повідомили 16 листопада.

"Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання", – вказано в заяві.

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Минулося без постраждалих. Однак один з населених пунктів поруч зі станцією залишився без електроенергії та водопостачання.

Після припинення ворожих обстрілів енергетики почали ліквідовувати наслідки атак та вночі оперативно відновили енергопостачання. Наразі тривають роботи над відновленням водопостачання.

"Робимо все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", – наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти обстріляли ТЕС у Донецькій області.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час візиту до США заявив, що з наближенням зими Україна очікує на посилення російського ракетного терору. Тому держава дуже потребує систем ППО і ПРО.

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