Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 16 листопада?

Складний і неоднозначний день, який зранку може здатися легким та безробітним, але ближче до обіду стане конфліктним та вибухонебезпечним. Його численним спокусам необхідно протиставити силу волі, інакше про свою слабкість згодом доведеться пошкодувати. Вибираючи між добром і злом, необхідно ретельно аналізувати ситуацію та прораховувати наслідки свого кроку – він матиме величезне значення.

Рак

Ракам зірки наполегливо рекомендують запланувати на цей день рішучу розмову з начальством, поставивши собі за мету здобуття нової посади чи підвищення зарплати – сьогодні воно буде налаштоване добросердо і, найімовірніше, задовольнить прохання. Щоправда, для цього представникам знака доведеться вийти із зони комфорту: така розмова вимагатиме якостей, які вони не мають – твердості і наполегливості, так що доведеться зусиллям волі їх проявити.

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