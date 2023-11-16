Байден: Окупація Гази Ізраїлем була б "великою помилкою"

Президент США не вірить у закінчення війни, доки не буде досягнуто рішення про створення двох держав.

Президент США Джо Байден застеріг Ізраїль від окупації Сектору Гази.

Глава Білого дому заявив, що впевнений у дотриманні Ізраїлем правил і звичаїв війни, пише видання Independent.

"Є стандарти, якими керуються демократичні інститути та країни. І тому я впевнений, що в невинних людей у Газі буде можливість дістати доступ до медикаментів, їжі та води", – сказав він.

На запитання, чи підтримав би він окупацію Гази Ізраїлем після нападу бойовиків ХАМАС, президент відповів, що вважає неправильним такий розвиток подій.

"Я думаю, що це було б великою помилкою. На мою думку, ХАМАС і крайні елементи ХАМАС не представляють усього палестинського народу. І я думаю, було б помилкою, щоб Ізраїль знову окупував Газу. Але увійти туди, вибити екстремістів – "Хезболлу" на півночі, а ХАМАС на півдні – це необхідна вимога", – зазначив він.

США без розголосу збільшили військову допомогу Ізраїлю

Пентагон збільшив військову допомогу Ізраїлю без розголошення і надав Тель-Авіву більше ракет з лазерним наведенням для ударних гелікоптерів Apache, а також 155-міліметрових снарядів, приладів нічного бачення, боєприпасів для руйнування бункерів, нових армійських машин.

Про це свідчить список Міністерства оборони США, з яким ознайомився Bloomberg.

Зброя перелічена у внутрішньому документі під назвою "Запити вищого керівника Ізраїлю". Він датований кінцем жовтня.

Згідно з цим документом, деяке озброєння вже доправляють, а також Пентагон працює над тим, щоб дістати зброю зі складів у США та Європі. Зокрема, станом на кінець жовтня доправили всі 36 тисяч снарядів до 30-мм гармат, 1 800 боєприпасів M141 для знищення бункерів і щонайменше 3 500 приладів нічного бачення. Також передали 312 ракет-перехоплювачів Tamir. Дві армійські батареї Iron Dome прямують до Ізраїлю морем.

Крім того, Ізраїль отримає близько 2 000 ракет Hellfire з лазерним наведенням для AH-64 Apache, виготовлених компанією Lockheed Martin, а також понад 36 тисяч патронів калібру 30 мм для цих гелікоптерів.

Ізраїль запросив понад 57 тисяч 155-мм фугасних артилерійських снарядів і 20 тисяч гвинтівок M4A1, близько 5 тисяч приладів нічного бачення PVS-14, 3 тисячі ручних боєприпасів M141, 400 120-мм мінометів і 75 автівок. Крім того, у запиті є 200 дронів Switchblade 600.

Представник Пентагону відмовився обговорювати подробиці, але Міністерство оборони заявило, що безпекова допомога для Ізраїлю продовжує надходити майже щодня.

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