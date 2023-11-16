Повітряні тривоги в Україні стали довшими: що насправді задумала РФ

За даними ГУР, окупанти уже готуються завдавати масованих ракетних ударів по Україні, тому не нехтуйте тривогою.

Повітряна тривога триватиме по 3-4 години по всій Україні через МІГ-31К. У Повітряних силах повідомили, що росіяни відпрацьовують маневри, якими провокують українців.

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Що задумали росіяни

Російський МІГ-31К - це смертоносна зброя. Літак може нести новітні гіперзвукові ракети "Кинджал", які дуже важко збити. З цією задачею справляється лиш західні системи ППО, зокрема Patriot. За роки війни Міг-31К окупанти у бойових діях застосовували нечасто. Проте постійно проводили навчання.

Мережа вибухнула мемами про МіГи

Спочатку злітали з білоруського аеродрому "Мачулищи". Саме тоді цей літак плотно закріпився в свідомості українців, бо через нього в країні оголошували довготривалу тривогу. Сирена могла гудіти годинами, але при цьому пусків росіяни не робили. Тож українці почали вигадувати меми з ним. Користувачі мріяли про збиття Мігу та не стримували емоцій.

Чому МіГ-31К такий загрозливий

Влітку вильотів носія "Кинджалів" стало менше, тож хтось міг взагалі забути про його існування, але вже у 23 листопаді Путін наказав патрулювати цими літаками Чорне море. Як пояснювали у ЗСУ, Україну цим не здивуєш. Та і перебазування Мігів на південь докорінно не змінило ситуацію, бо "Кинджали" летять на понад 2000 кілометрів.

"Для нас особливо нічого не змінюється в цій ситуації. Від суми доданків сума не змінюється. Ці заяви, на нашу думку, адресовані взагалі не нам, а нашим західним партнерам через події, які зараз відбуваються на Близькому Сході, через присутність корабельного угрупування країн-членів НАТО в Середземномор’ї", - прокоментував речник МВС Дмитро Плетенчук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Балістика! МіГи! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА по кілька годин! Росія відкрила "зимовий сезон"!

Проте через МІГи знову почались тривоги, але вже більш тривалі. У Білорусі російські пілоти відпрацьовували зліт та посадку, тож тривоги тривали по 20 хвилин. Також були 1,5-годинні тривоги - це час, коли МіГ-31 літає, поки не витратить усе пальне, і повертається на базу. Зараз ворог злітає з російської Саваслейки - це занедбане російське село у Нижньогородській області.

"Зараз ворог інші завдання ставить перед собою – це відпрацювання дозаправки в повітрі. Зрозуміло, що час перебування МіГа зростає вдвічі. Зараз протяжність таких тривог – понад 2,5 годин", - зауважив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

10 листопада тривога через зліт МІГу над Чорним морем тривала аж 3.5 години. Пусків ворог не робив. Проте закликаємо українців не нехтувати сигналом повітряної тривоги.

Загарбники готують масовані ракетні удари

До того ж, окупанти уже готуються завдавати масованих ракетних ударів по Україні. У ГУР кажуть, що у Кремлі чекають на холоди. Погоджується з цим і міністр енергетики Галущенко.

"Мені здається для них важливо, щоб мінус був стабільним. Тобто, якщо температура падатиме до мінуса, а потім підійматиметься до плюса, то вони будуть чекати стабільних морозів", - сказав міністр енергетики.



Холоди ж на Україну прийдуть уже незабаром. Синоптики попереджають, що з 19 по 23 листопада – в деяких областях температура опускатиметься до -14 градусів.

Нагадаємо, в Україні можуть послабити заборони для бізнесу через тривалі повітряні тривоги.

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