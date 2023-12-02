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Ночная атака армии РФ: сколько беспилотников и ракет уничтожило ПВО

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ночная атака армии РФ: сколько беспилотников и ракет уничтожило ПВО

Фото: Associated Press

Россияне запускали воздушные цели с оккупированных территорий.

В ночь на субботу, 2 декабря, российская оккупационная армия атаковала Украину беспилотниками и одной управляемой авиационной ракетой. Силы ПВО уничтожили в небе 10 БпЛА и одну Х-59.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожены 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской области и одна управляемая авиационная ракета Х-59 на Днепропетровщине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные войска запускали Shahed с мыса Чауда в аннексированном Крыму, а ракету — из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области.

Напомним, ночью в нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали ракетную опасность. Во время тревоги в пригороде Днепра раздались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
4803
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