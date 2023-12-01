В Shahed нашли украинскую SIM-карту: Игнат прокомментировал инцидент

В одном из беспилотников Shahed, которыми российские оккупанты атакуют Украину, найдена SIM-карта мобильного оператора "Киевстар". Специалисты изучают, как она оказалась у БпЛА.

Об этом во время телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Специалисты уже изучают. Все, что находится, изучается специалистами. Не всегда нужно издавать, знаем ли мы что-либо, или не знаем. Но такие случаи есть. Они обнародованы", — подчеркнул он.

По его словам, также специалисты выясняют, зачем вообще во вражеских дронах нужна SIM-карта и доступ в Интернет.

"Можно ли осуществлять манипуляции с определенными дронами. Профильные специалисты с этим разбираются. Я думаю, что они сделают определенные выводы", — говорит представитель ВС.

Также Игнат отмечает, что россияне совершенствуют вооружение. В частности, и дроны. К примеру, Shahed оккупанты уже окрашивают в черный цвет, чтобы ПВО было сложнее их обнаружить. Впрочем, говорит спикер Воздушных сил, украинские защитники уже приспосабливаются и к таким враждебным "модернизациям".

SIM-карта в Shahed

OSINT-расследователи и аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что в дроне Shahed нашли SIM-карту украинского оператора. Ее россияне используют для управления БПЛА.

В компании "Киевстар" отреагировали на эту информацию и заявили, что уже сотрудничают с правоохранительными органами для того, чтобы "предотвратить повторение ситуации в будущем".

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