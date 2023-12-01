В ВР объяснили, почему отменили командировку Порошенко

Комментировать детали в Раде не могут.

Командировка пятого президента Украины Петра Порошенко была отменена после получения определенного письма с информацией. Его содержание разглашать нельзя.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона.

Как отметил вице-спикер, Порошенко указывал в качестве основного основания участие в непарламентском мероприятии, партийном форуме Международного демократического союза. Видимо, туда входит партия "Европейская солидарность". Он писал, что параллельно с этим будут какие-нибудь еще встречи высокого уровня.

"По нашим внутренним принципам участие в партийных мероприятиях допускается, но когда поступило письмо ДСК, которое я не могу комментировать, соответственно мы были вынуждены отменить эту командировку", – констатировал Корниенко.

Ранее пограничники сообщили, почему не выпустили за границу нардепа Петра Порошенко.

Читайте также: