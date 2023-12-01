В Shahed знайшли українську SIM-карту: Ігнат прокоментував інцидент

У одному з безпілотників Shahed, якими російські окупанти атакують Україну, знайдено SIM-карту мобільного оператора "Київстар". Наразі спеціалісти вивчають, як вона опинилася у БпЛА.

Про це під час телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Спеціалісти вже вивчають. Все, що знаходиться, вивчається спеціалістами. Не завжди потрібно видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені", - наголосив він.

За його словами, також спеціалісти з'ясовують, навіщо взагалі у ворожих дронах потрібна SIM-карта і доступ до Інтернету.

"Чи можна здійснювати маніпуляції з певними дронами. Профільні спеціалісти з цим розбираються. Я думаю, що вони зроблять певні висновки", - каже представник ПС.

Також Ігнат наголошує, що росіяни вдосконалюють озброєння. Зокрема, і дрони. Приміром, Shahed окупанти вже фарбують у чорний колір, аби ППО було складніше їх виявити. Втім, каже речник Повітряних сил, українські оборонці вже пристосовуються і до таких ворожих "модернізацій".

SIM-карта в Shahed

OSINT-розслідувачі та аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що в дроні Shahed знайшли SIM-карту українського оператора. Її росіяни використовують для керування БпЛА.

У компанії "Київстар" відреагували на цю інформацію та заявили, що вже співпрацюють з правоохоронними органами для того, щоб "унеможливити повторення ситуації в майбутньому".

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