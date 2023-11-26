РФ почала запускати по Україні чорні Shahed: Ігнат розповів деталі

Йдеться не про дрони з реактивним двигуном.

Російська окупаційна армія почала атакувати Україну безпілотниками "Shahed" чорного кольору. Наразі про масове застосування таких дронів не йдеться.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами представника ПС, росіяни використовують чорний колір, аби замаскувати БпЛА у нічному небі.

"Не скажемо, що це масово застосувалося (чорних "Shahed" - Ред.), але вже перші такі дрони є. Про кількість казати не можемо, але ми бачимо, що вони це починають робити. Це не той дрон з реактивним двигуном, який представив Іран. Це звичайна "Герань", але чорного кольору", - пояснив Ігнат.

Він каже, що і Сили оборони, і поліція знаходять уламки таких збитих безпілотників. Наразі достеменно не відомо, що це було: просто фарба чи карбон. Втім, наголошує Ігнат, "очевидно і те, і те".

Нагадаємо, вночі 25 листопада під час масованої атаки РФ вдарила по Києву чорними дронами. Таким чином ворог намагається ускладнити роботу української ППО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Щоб важче було виявити! Ігнат про модернізацію “Шахедів”, які вночі атакували Київ.

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