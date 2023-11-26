Які ціни на оренду квартир в Одесі під час війни: рієлтор розповів

Експерт з нерухомості розповів, які ціни на оренду житла.

На півдні України, зокрема в Одесі, ціни на оренду квартир нижчі, ніж у Києві та Львові. Це пов’язано з безпековою ситуацією: поруч Чорне море та Крим. Великого попиту та навали переселенців тут немає.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта.

“Хоча з Миколаєва, Херсона люди переїжджали, та і зараз переїжджають. Так що за рахунок цього ціни там тримаються. Вони десь на рівні Дніпра, в середньому на 20% нижчі київських”, — розповів експерт з нерухомості.

В Одесі середня вартість оренди квартир, за даними m2bomber.com, становить 9 000 грн. Протягом останніх півроку вона зросла на 27%.

Однокімнатні квартири там найчастіше орендують за 5 040 грн, 3 920 та 7 000 грн. Найбільше двокімнатних квартир здається за 10 000 грн. Трикімнатні — 7 800 і 10 200 грн.

Найдешевше орендувати квартиру можна в Суворовському районі Одеси, в середньому за 6 000 грн. Найдорожче в Приморському — 10 000 грн. У Малиновському районі середня вартість оренди становить 6 015 грн, у Київському — 6 750 грн.

Нагадаємо, у Києві за 1,5 млн грн продають найменшу квартиру. Дивіться, який вона має вигляд.

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