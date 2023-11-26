Підводний тунель до Криму: у ВМС оцінили плани РФ та Китаю

Видання The Washington post написало про те, що російські та китайські бізнесмени наприкінці жовтня таємно обговорили плани будівництва підводного тунелю, який має з'єднати Росію з окупованим Кримом. Він має нібито слугувати транспортним маршрутом, захищеним від українських атак.

Утім, такі плани малоймовірні, сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у неділю, 26 листопада.

За його словами, перевірити цю інформацію наразі неможливо, але сам проєкт не виглядає життєздатним.

"Я уявляю кримчан, які розмовляють китайською. Така собі "анонімність" вийде. Це навіть не тунель метро, це набагато більша споруда. Звісно, що це неможливо. Для цього навіть супутникові знімки не потрібні незалежно від того, чи ця ситуація правдива, чи і чи планувалося це", - каже речник ВМС.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРИМСЬКИЙ МІСТ - ВСЬО?! Путін хоче побудувати тунель, щоб з’єднати Росію з Кримом!

Що передувало

Президент-диктатор Росії Володимир Путін хоче побудувати тунель під Керченською протокою, щоб з’єднати Росію з Кримом підводним щляхом. У будівництві окупантам планує допомогти Китай.

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