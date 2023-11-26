Путін, ймовірно, готує напад на країну НАТО - майор запасу ЗСУ

На думку експерта, Росія не здатна протистояти США, але малоймовірно, що Америка може вступити у війну проти РФ.

Росія рано чи пізно нападе на країни НАТО. Однієї із перших держав, ймовірно, буде Литва.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв'ю OBOZ.UA.

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"Німецькі аналітики вже говорили: якщо Путіну вдасться реалізувати свій план із захоплення України, йому знадобиться усього шість років, аби піти війною на країни НАТО. Цілком можливо, що це будуть країни Балтії чи Польща. Рано чи пізно Путін вступить в конфлікт з країнами НАТО, тому що кремлівська пропаганда весь час наголошує, що Росія воює саме з цим блоком", - пояснив він.

На його думку, Путін розпочне із Литви, оскільки йому потрібно пробити сухопутний коридор до Калінінграду.

"Важливо подивився, наскільки країни Альянсу, які декларують, що у разі нападу одразу візьмуть участь у бойових діях проти агресора згідно 5 статті Статуту НАТО, дійсно будуть готові це робити. Адже ця 5 стаття написана досить хитро. Там немає згадки про те, що війська НАТО одразу вступають в бойові дії. Там зазначається, що будуть певні консультації", - зауважив Гетьман.

За його припущеннями, навіть у разі нападу Росії на одну із країн-членів НАТО США, ймовірно, не вступлять у прямий конфлікт.

"На початку це може бути якась допомога зброєю чи обмежений контингент, чи ще щось. Думаю, Путін пішов би на таку агресію раніше. Просто він зав’яз в Україні і зараз йому потрібен час, аби підготуватися", - підсумував експерт.

Нагадаємо, у зовнішній розвідці розповіли про стратегію Путіна щодо війни в Україні у 2024-2025 роках.

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