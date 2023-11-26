Путин, вероятно, готовит нападение на страну НАТО – майор запаса ВСУ

По мнению эксперта, Россия не способна противостоять США, но маловероятно, что Америка может вступить в войну против РФ.

Россия рано или поздно нападет на страны НАТО. Одним из первых государств, вероятно, будет Литва.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью OBOZ.UA.

Также читайте Массированный налет БПЛА на Россию: что известно о последствиях

"Немецкие аналитики уже говорили: если Путину удастся реализовать свой план по захвату Украины, ему понадобится всего шесть лет, чтобы пойти войной на страны НАТО. Вполне возможно, что это будут страны Балтии или Польша. Рано или поздно Путин вступит в конфликт со странами НАТО, потому что кремлевская пропаганда все время подчеркивает, что Россия воюет именно с этим блоком", – пояснил он.

По его мнению, Путин начнет с Литвы, поскольку ему нужно пробить сухопутный коридор в Калининград.

"Важно посмотрел, насколько декларирующие страны Альянса, что в случае нападения сразу примут участие в боевых действиях против агрессора согласно 5 статьи Устава НАТО, действительно будут готовы это делать. Ведь эта статья написана достаточно хитро. Там нет упоминания о том, что войска НАТО сразу вступают в боевые действия. Там говорится, что будут определенные консультации", — отметил Гетьман.

По его предположениям, даже в случае нападения России на одну из стран-членов НАТО США, вероятно, не вступят в прямой конфликт.

"В начале это может быть какая-то помощь оружием или ограниченный контингент или еще что-то. Думаю, Путин пошел бы на такую агрессию раньше. Просто он завяз в Украине и сейчас ему нужно время, чтобы подготовиться", — подытожил эксперт.

Напомним, во внешней разведке рассказали о стратегии Путина по войне в Украине в 2024-2025 годах.

Читайте также: