Путін влаштував би ще один голодомор в Україні — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація під час своєї агресії намагається використовувати дефіцит продовольства, перетворюючи голод на зброю, а господар Кремля Володимир Путін, якби міг, влаштував би в Україні ще один голодомор.

Про це він говорив у суботу, 25 листопада, під час другого міжнародного саміту ініціативи Grain from Ukraine в Києві, повідомляє сайт президента.

“Путін пишається, що наслідує найбільших убивць ХХ століття. Якби він міг влаштувати Україні ще один голодомор, він би це зробив”, – наголосив президент, зауваживши, що невипадково напередодні Дня пам'яті жертв голодоморів Росія випустила по території України понад 70 ударних БпЛА “Шахед”.

Зеленський також нагадав, що у перший же день повномасштабної війни російський флот заблокував українські морські порти та продовольчий експорт з України, який має критичне значення для світу.

“Десятки країн і сотні мільйонів людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії залежать від того, чи стабільний ринок продовольства”, – зазначив президент.

За його словами, українська гуманітарна ініціатива Grain from Ukraine, яка об’єднала вже майже 40 країн і міжнародних організацій, допомагає тим державам, які найбільше потерпають від дефіциту продовольства.

“Ми допомагаємо попри постійний російський терор, постійне російське намагання зірвати наш продовольчий експорт. Ефіопія, Сомалі, Ємен, Кенія… Вони вже отримали понад 170 тисяч тонн продовольства завдяки нашій спільній гуманітарній ініціативі. Це порятунок для мільйонів життів”, – наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що готується до відправлення чергове судно, яке перевезе в порт Нігерії зерновий вантаж, що допоможе майже 400 тисячам людей.

Український лідер наголосив, що український народ, який свого часу пережив страшний штучний, організований ворогом голод, особливо сприймає загрозу голоду для будь-якого іншого народу.

“Ніколи більше голод не повинен стати зброєю проти свободи людей. І кожен, хто намагається саме так використовувати голод, кожен, чий терор служить хаосу на продовольчому ринку, повинен відповідати за це перед усім світом. Росія повинна відповідати. Я впевнений, що так і буде”, – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що російська влада, викрадаючи українське зерно під час війни, має лише одну мету - повторити Голодомор вже у ХХІ столітті.

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