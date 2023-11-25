Скільки українців вважають Голодомор геноцидом – опитування

За останні десять років відбулося зростання респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом.

Більшість українців вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу – 92% погоджуються з вищенаведеним твердженням. Лише 4% – заперечують це, вагалися з відповіддю – 4%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з опитування, 2022 року, 93% зазначили, що погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу.

За останні десять років відбулося зростання у півтора рази кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом Українського народу. Голодомор 1932-33 років визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значних відхилень у вікових розподілах у цьому питанні.

Нагадаємо, 55 країн-членів ООН та делегація Європейського союзу підписали ініційовану Україною декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932−1933 років.

Читайте також: