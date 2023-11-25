Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом – опрос

За последние десять лет произошел рост респондентов, согласных с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом.
Большинство украинцев считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа – 92% согласны с вышеприведенным утверждением. Только 4% – отрицают это, затруднились с ответом – 4%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
Согласно опросу, в 2022 году, 93% отметили, что согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом Украинского народа.
За последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, которые согласны с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом Украинского народа. Голодомор 1932-33 годов признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксированы значительные отклонения в возрастных распределениях в этом вопросе.
Напомним, 55 стран-членов ООН и делегация Европейского союза подписали инициированную Украиной декларацию к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.
Читайте также:
- День памяти жертв Голодомора: психологиня объяснила, почему это украинский способ оздоровления от коллективных травм
- Украинцы в Дании напомнили датским парламентариям о Голодоморе 1932-33 гг. и почему его следует признать геноцидом
- Уже 33 штата: где еще в США Голодомор был признан геноцидом украинского народа