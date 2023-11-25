Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом – опрос

За последние десять лет произошел рост респондентов, согласных с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом.

Большинство украинцев считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа – 92% согласны с вышеприведенным утверждением. Только 4% – отрицают это, затруднились с ответом – 4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно опросу, в 2022 году, 93% отметили, что согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом Украинского народа.

За последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, которые согласны с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом Украинского народа. Голодомор 1932-33 годов признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксированы значительные отклонения в возрастных распределениях в этом вопросе.

Напомним, 55 стран-членов ООН и делегация Европейского союза подписали инициированную Украиной декларацию к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

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