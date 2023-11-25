Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Аналитики ISW оценили ситуацию на левом берегу Херсона

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
651
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Аналитики ISW оценили ситуацию на левом берегу Херсона

Война в Украине / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Там продолжаются интенсивные бои.

Украинские военные продолжили боевые действия на левом берегу реки Днепр. ВСУ преуспевают в районе села Крынки Херсонской области.

Об этом сообщает ISW.

Украинские защитники ужесточили атаки на лесной массив вблизи Кринок, однако уже на следующий день подразделения вражеских войск контратаковали и выбили украинских воинов с этих позиций.

"Видеозапись с геолокацией, опубликованная 23 ноября, подтверждает, что обе стороны смогли продвинуться в пределах рынков", — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в населенном пункте продолжаются интенсивные бои и позиции часто переходят "из рук в руки".

Тем не менее, украинские военные подтвердили, что сохраняют свои позиции на восточном берегу Херсонской области.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области 23 и 24 ноября и подтвердили успехи.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
651
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация