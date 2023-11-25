Аналитики ISW оценили ситуацию на левом берегу Херсона

Там продолжаются интенсивные бои.
Украинские военные продолжили боевые действия на левом берегу реки Днепр. ВСУ преуспевают в районе села Крынки Херсонской области.
Об этом сообщает ISW.
Украинские защитники ужесточили атаки на лесной массив вблизи Кринок, однако уже на следующий день подразделения вражеских войск контратаковали и выбили украинских воинов с этих позиций.
"Видеозапись с геолокацией, опубликованная 23 ноября, подтверждает, что обе стороны смогли продвинуться в пределах рынков", — говорится в сообщении.
По данным аналитиков, в населенном пункте продолжаются интенсивные бои и позиции часто переходят "из рук в руки".
Тем не менее, украинские военные подтвердили, что сохраняют свои позиции на восточном берегу Херсонской области.
Напомним, Вооруженные силы Украины продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области 23 и 24 ноября и подтвердили успехи.
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