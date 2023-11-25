Аналітики ISW оцінили ситуацію на лівому березі Херсонщини

Українські військові продовжили бойові дії на лівому березі річки Дніпро. ЗСУ мають успіхи в районі села Кринки Херсонської області.

Про це повідомляє ISW.

Українські захисники посилили атаки на лісовий масив поблизу Кринків, проте вже наступного дня підрозділи ворожих військ контратакували і вибили українських воїнів з цих позицій.

"Відеозапис з геолокацією, опублікований 23 листопада, підтверджує, що обидві сторони змогли просунутись в межах Кринків",- йдеться в повідомленні.

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За даними аналітиків, в населеному пункті продовжуються інтенсивні бої та позиції часто переходять "з рук до рук".

Попри це, українські військові підтвердили, що зберігають свої позиції на східному березі Херсонської області.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 23 та 24 листопада та підтвердили успіхи.

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