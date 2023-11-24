Роковини Голодомору: 55 держав-членів ООН підтримали українську декларацію - МЗС

МЗС України висловило подяку всім державам, які зайняли принципову позицію.

55 країн-членів ООН та делегація Європейського союзу підписали ініційовану Україною декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932−1933 років.

Про це у соцмережі Х повідомив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він висловив подяку всім державам, які зайняли принципову позицію.

Крім того, Кулеба повідомив, що українські дипломати продовжують працювати над відновленням історичної справедливості та вшанування жертв жахливого злочину.

"Важливо, що увага до Голодомору в ООН зростає, а кількість підписів різко зросла в порівнянні з попереднім таким документом у 2018 році", — зазначив голова МЗС.

Кулеба додав, що жахи Голодомору мають нагадувати всім про необхідність запобігання подібним звірствам і спробам використання продовольства як зброю, як це нову намагається вдіяти Росія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Крім того, ми раніше інформували, що представниця США в ООН порівняла російського диктатора Путіна зі Сталіним.

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