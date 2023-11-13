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Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу 

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу 

32 штати США вважають Голодомор геноцидом українського народу  / Фото: Associated Press

Штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Також він проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид.  

Про це написала у соціальних мережах пані посол України у США Оксана Маркарова.

«Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною.

Дякую українській громаду по всіх штатах за активну кампанію з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про цей жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому», - йдеться у повідомленні.

Традиційно в останню суботу листопада українці по всьому світу запалюють свічки в пам'ять про загиблих від Голодомору. Цього року це 25 листопада.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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Дата публікації
Перегляди
138
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