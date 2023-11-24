Астрологічний прогноз на 24 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вирішення важливих професійних питань краще відкласти – сьогодні для цього не найкращий день. Можливо, варто згадати про те, що на календарі – п'ятниця, і зайнятися складанням плану на вихідні дні.

Символ дня: Серце.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, небесно-блакитний, перлинно-блакитний.

Щасливі камені дня: рожеві перли, жовтий корал.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому не варто зволікати з їхнім лікуванням. Від операцій на серці необхідно категорично відмовитись – вони можуть бути небезпечними.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону жирне, смажене та копчене м'ясо, а також алкоголь.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як кажуть у таких випадках, в руку – вони здійснюються через сім днів.

Табу дня: не можна бити посуд, особливо скляний – це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Подяка – одна з найбільших чеснот. Але ще більша чеснота – почуття міри у претензії на подяку» (Крістіан Геббель).

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