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Астрологический прогноз на 24 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
108
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 24 ноября

Сердце - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: решение важных профессиональных вопросов лучше отложить – сегодня для этого не лучший день. Возможно, стоит вспомнить о том, что на календаре пятница, и заняться составлением плана на выходные дни. 

Символ дня: сердце. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: голубой, небесно-голубой, жемчужно-голубой. 

Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл. 

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому не стоит медлить с их лечением. От операций на сердце необходимо категорически отказаться – они могут быть опасными. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона жирное, жареное и копченое мясо, а также алкоголь. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, которые используют магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как говорят в таких случаях, в рукуони сбываются через семь дней. 

Табу дня: нельзя бить посуду, особенно стеклянную – это может стать плохой приметой. 

Цитата дня: "Благодарность – одна из самых больших добродетелей. Но еще большая добродетель – чувство меры в претензии на благодарность" (Кристиан Хеббель). 

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Дата публикации
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