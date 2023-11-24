Астрологический прогноз на 24 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: решение важных профессиональных вопросов лучше отложить – сегодня для этого не лучший день. Возможно, стоит вспомнить о том, что на календаре пятница, и заняться составлением плана на выходные дни.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой, небесно-голубой, жемчужно-голубой.

Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому не стоит медлить с их лечением. От операций на сердце необходимо категорически отказаться – они могут быть опасными.

Питание дня: необходимо исключить из рациона жирное, жареное и копченое мясо, а также алкоголь.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, которые используют магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как говорят в таких случаях, в руку – они сбываются через семь дней.

Табу дня: нельзя бить посуду, особенно стеклянную – это может стать плохой приметой.

Цитата дня: "Благодарность – одна из самых больших добродетелей. Но еще большая добродетель – чувство меры в претензии на благодарность" (Кристиан Хеббель).

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