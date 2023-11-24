Захватчики на оккупированных территориях "промывают мозги" даже первоклассникам — ЦНС

Российские захватчики на оккупированных украинских территориях все больше привлекают детей в программы по "промывке мозгов" по указанию из Кремля.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Увлеченным школам дали указание, что около семидесяти процентов школьников должны участвовать в «олимпиадах» и «программах обмена». То есть дети должны быть вовлечены в поездки в РФ и участвовать в конкурсах, прославляющих РФ", — говорится в сообщении.

При этом детей захватчики привлекают даже с первого класса, устраивая конкурсы по рисункам на пропагандистскую тематику.

"Целью всего действа является уничтожение самоидентификации детей, то есть политика геноцида", — отметили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне на оккупированных территориях нервничают из-за большого количества детей, желающих учить украинский язык.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики на оккупированных территориях ходят по школам и угрожают детям.

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