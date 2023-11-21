Захватчики создают на оккупированных территориях сеть "стукачей" — ЦНС

Завербованные предатели сообщают врагу о местных жителях, занимающих проукраинскую позицию.
Оккупационные администрации временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей вербуют информаторов среди местных безработных.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В сообщении указывается, что враг уже создал целую сеть осведомителей на временно оккупированных территориях.
"Завербованные предатели, преимущественно из местных безработных, сообщают врагу о местных жителях, которые проявляют проукраинскую позицию, и о бывших участниках АТО/ООС. Также предатели собирают информацию о жителях ТОТ, родственники и друзья которых сейчас воюют в Силах Обороны Украины"
Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Херсона россияне ищут информаторов среди подростков.
Кроме того, мы ранее информировали, что жителям оккупированных территорий, которые сотрудничают с российскими захватчиками, снизят заработную плату.
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