Захватчики создают на оккупированных территориях сеть "стукачей" — ЦНС

Оккупационные администрации временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей вербуют информаторов среди местных безработных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что враг уже создал целую сеть осведомителей на временно оккупированных территориях.

"Завербованные предатели, преимущественно из местных безработных, сообщают врагу о местных жителях, которые проявляют проукраинскую позицию, и о бывших участниках АТО/ООС. Также предатели собирают информацию о жителях ТОТ, родственники и друзья которых сейчас воюют в Силах Обороны Украины"

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Херсона россияне ищут информаторов среди подростков.

Кроме того, мы ранее информировали, что жителям оккупированных территорий, которые сотрудничают с российскими захватчиками, снизят заработную плату.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.