Россияне усиливают давление на студентов оккупированной Херсонщины – ЦНС

Захватчики боятся людей, которые могут помогать ускорять возвращение региона под контроль Украины.

На оккупированных территориях Херсона россияне ищут информаторов среди подростков. Рейды учебными заведениями осуществляют оккупационные правоохранители.

Об этом сообщает "Центр национального сопротивления".

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Так называемое "следственное управление", детализированное в ЦНС, ищут подростков, которые могут помогать ВСУ в деоккупации региона.

"Наследники "чекистов" обходят колледжи и училища и проводят "профилактические беседы", – подчеркивают в Центре.

Как отмечается, захватчики:

заставляют студентов указывать на других;

угрожают за отказ сотрудничать;

оказывают серьезное психологическое давление.

В частности, стало известно ЦНС, подросткам рассказывают об уголовных статьях по ним. Им, как говорится, не угрожают, а лишь предупреждают о потенциальных последствиях.

Ранее российские войска и работающие на них люди усилили проверку телефонов на оккупированных территориях. Они ищут партизан.

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