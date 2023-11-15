Росіяни посилюють тиск на студентів окупованої Херсонщини – ЦНС

Загарбники дуже бояться людей, які можуть допомагати пришвидшувати повернення регіону під контроль України.

На окупованих територіях Херсонщини росіяни шукають інформаторів серед підлітків. Рейди навчальними закладами здійснюють окупаційні правоохоронці.

Про це повідомляє "Центр національного спротиву".

Деталі

Так зване "слідче управління", деталізували у ЦНС, шукають підлітків, які можуть допомагати ЗСУ в деокупації регіону.

"Спадкоємці "чекістів" обходять коледжі та училища й проводять "профілактичні бесіди", – зауважують у Центрі.

Як відзначається, загарбники:

змушують студентів вказувати на інших;

погрожують за відмову співпрацювати;

чинять серйозний психологічний тиск.

Зокрема, стало відомо ЦНС, підліткам розповідають про кримінальні статті щодо них. Їм, як то кажуть, не погрожують, а лише попереджають про потенційні наслідки.

Раніше російські війська і люди, які на них працюють, посилили перевірку телефонів на окупованих територіях. Вони шукають партизанів.

Читайте також: