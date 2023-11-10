Загарбники знизять зарплати колаборантам на окупованих територіях

Жителям окупованих територій, які співпрацюють з російськими загарбниками, зменшать заробітну платню.

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Про це повідомив Центр національного спротиву.

Повідомляється що загарбники вирішили прибрати надбавку для колаборантів, які працюють в окупаційних адміністраціях "в складних умовах".

Це означає, що для у деяких колаборантів зарплата знизиться у півтора раза.

Водночас відрядженим на окуповані території росіянам надбавки збережуть, оскільки їх у Москві "цінують більше".

"Загалом на ТОТ стрімко зростає безробіття й борги за виплатами зарплати — борги є навіть перед працівниками окупаційних адміністрацій. Отже, колаборанти стали заручниками ситуації, за яку самі несуть відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях залучають дітей до співпраці з армією країни-агресорки.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники на Луганщині почали мобілізувати студентів денної форми навчання до лав окупаційних військ.

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