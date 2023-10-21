Окупанти почали мобілізацію студентів на Луганщині — АТЕШ

Проведення мобілізації на окупованих територіях є військовим злочином.

Російські загарбники на Луганщині почали мобілізувати студентів денної форми навчання до лав окупаційних військ.

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Про це інформує партизанський рух АТЕШ.

Повідомляється що окупанти змушують студентів брати академічну відпустку, щоб мобілізувати до своїх військ.

"Нам достеменно відомо про такі випадки в т. зв. "Донбаському державному технічному університеті", у місті Алчевськ", - ідеться в повідомленні.

Крім того, у повідомленні вказується що такі самі випадки зафіксовані і на інших окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники бояться, що можуть не втримати окупований Крим, та вивозять політв'язнів із півострова до Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія заселяє квартири українців на окупованих територіях своїми бойовиками.

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