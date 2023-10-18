Ворог розпочав мобілізацію на окупованих територіях Херсонщини – ЦНС

Росіяни здійснюють мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Місцевим жителям незаконно вручають повістки.

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Один із випадків незаконного примусового призову зафіксували після того, як місцеві прийшли до фейкових військкоматів з метою уточнення даних. Зробити це окупанти вимагають від усіх чоловіків регіону.

"Раніше окупанти створили так звані "федеральні комісаріати" на ТОТ Херсонської та Запорізької областей", – зазначається у повідомленні.

У ЦНС вчергове наголошують, що мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права. Це свідчить про намір Москви знищити українців.

Раніше зазначалося, на Луганщині ворог готується мобілізувати 17-річних молодиків. Росіяни хочуть кинути їх на фронт одразу після досягнення повноліття.

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