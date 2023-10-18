Зняття збройового ембарго з Ірану: експерт назвав головну загрозу

У МЗС Ірану заявили, що сьогодні, 18 жовтня, з країни зняли ембарго ООН на продаж балістичних ракет. Експерт Центру близькосхідних досліджень AMES, співзасновник Української миротворчої школи Ігор Семиволос зазначив, що відтепер Іран зможе продавати ракетну зброю.

Про це він заявив у коментарі ZN.UA.

“За продаж цієї зброї не буде жодних санкцій. Це було в рамках Резолюції 2015 року так званої “ядерної угоди”. І згідно з цією Резолюцією було передбачено терміни, на які накладаються на Іран обмеження щодо продажу, з початку 2018 року звичайного озброєння, а потім — ракетної зброї. Сьогодні, 18 жовтня, спливає строк дії Резолюції. Іран може продавати тепер ракетну зброю всім, кому він забажає”, — розповів Семиволос.

Нагадаємо, від 18 жовтня, відповідно до резолюції РБ ООН від 20 липня 2015 року, припиняються всі обмеження, накладені на діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, та їх постачання до Ірану.

Це підтвердив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Хосейн Амір Абдоллахіан, повідомляють іранські ЗМІ.

Водночас Рада Європи підтвердила, що держави-члени Євросоюзу продовжать зберігати попередні санкції ООН проти Ірану в галузі озброєнь і ракет.

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