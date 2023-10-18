Снятие оружейного эмбарго с Ирана: эксперт назвал главную угрозу

В МИДе Ирана заявили, что сегодня, 18 октября, с страны сняли эмбарго ООН на продажу баллистических ракет. Эксперт Центра ближневосточных исследований AMES, соучредитель Украинской миротворческой школы Игорь Семиволос отметил, что теперь Иран сможет продавать ракетное оружие.

Об этом он заявил в комментарии DT.UA.

“За продажу этого оружия не будет никаких санкций. Это было в рамках Резолюции 2015 года так называемого "ядерного соглашения". И согласно этой Резолюции были предусмотрены сроки, на которые налагаются на Иран ограничения по продаже, с начала 2018 года обычного вооружения, а затем ракетного оружия. Сегодня, 18 октября, истекает срок действия Резолюции. Иран может продавать ракетное оружие всем, кому он пожелает”, — рассказал Семиволос.

Напомним, от 18 октября, в соответствии с резолюцией СБ ООН от 20 июля 2015 года, прекращаются все ограничения, наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, и их поставки в Иран.

Это подтвердил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан, сообщают иранские СМИ.

В то же время Совет Европы подтвердил, что государства-члены Евросоюза продолжат сохранять предварительные санкции ООН против Ирана в области вооружений и ракет.

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