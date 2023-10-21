Ракети ATACMS можуть вирішити велику проблему ЗСУ на фронті — експерт

Ракети ATACMS ефективні проти аеродромів, які росіяни активно використовують для завдавання ударів КАБами.

Збройні сили України мають велику проблему через постійні удари керованими авіаційними бомбами, але ракети ATACMS можуть вирішити це питання.

Про це в інтервʼю ТСН заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Саме аеродром в Бердянську продемонстрував, наскільки ATACMS ефективний проти таких об'єктів. Отже, в першу чергу, аеродроми. Якщо нам треба буде знищувати якісь інші об'єкти, то там бажана осколково-фугасна бойова частина – це якщо ми говоримо про склад з боєприпасами, або якийсь штаб бункерного типу, де потрібна взагалі бойова частина проникаючого бронебійного типу", - заявив Коваленко.

Він зазначив, що росіяни використовують аеродроми для скорочення часу підльоту до лінії боєзіткнення для завдавання ударів як ударними гелікоптерами, так і авіацією.

"Особливо нашою проблемою, великою проблемою є КАБи, російські керовані авіаційні бомби – і з цим потрібно шось робити. Наприклад, або авіація - F-16, або засоби ППО великого радіусу дій – 100 плюс. Тому треба якось іншим шляхом вирішувати це питання і ATACMS можуть його вирішити", - сказав експерт.

Коваленко заявив, що регулярні, системні завдавання ударів по аеродромах змусять росіян розміщувати авіацію як надалі від лінії боєзіткнення.

"І в якісь момент вони взагалі змушені будуть тримати авіацію тільки на своїй території, а це значно ускладнює використання тих самих КАБів. Це значно збільшує проблематику використання такої авіації. Отже, якісь ділянки фронту – вони взагалі не зможуть до них ефективно використовувати ті самі гелікоптери К-52, бо відстань підльоту досить велика", - додав він.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що після ATACMS Україна може розраховувати на ракети більшої дальності від США.

Крім того, ми раніше інформували, що США підтвердили передавання Україні ATACMS і надали важливу інформацію щодо ракет.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗❗ Залужний в Авдіївці. Тактика окупантів. Знищення авіації РФ. Ракети ATACMS | КОВАЛЕНКО

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