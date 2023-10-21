Ракеты ATACMS могут решить большую проблему ВСУ на фронте — эксперт

Ракеты ATACMS эффективны против аэродромов, которые россияне активно используют для нанесения ударов КАБам.

Вооруженные силы Украины испытывают большую проблему из-за постоянных ударов управляемыми авиационными бомбами, но ракеты ATACMS могут решить этот вопрос.

Об этом в интервью ТСН заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Именно аэродром в Бердянске продемонстрировал, насколько ATACMS эффективен против таких объектов. Итак, в первую очередь, аэродромы. Если нам нужно будет уничтожать какие-то другие объекты, то там желаемая осколочно-фугасная боевая часть – это если мы говорим о составе с боеприпасами или какой-то штаб бункерного типа, где нужна вообще боевая часть проникающего бронебойного типа", — заявил Коваленко.

Он отметил, что россияне используют аэродромы для сокращения времени подлета к линии боестолкновения для нанесения ударов как ударными вертолетами, так и авиацией.

"Особенно нашей проблемой, большой проблемой являются КАБы, российские управляемые авиационные бомбы — и с этим нужно что-то делать. Например, или авиация — F-16, или средства ПВО большого радиуса действий — 100 плюс. Поэтому надо как-то другим путем решать этот вопрос и ATACMS могут его решить", – сказал эксперт.

Коваленко заявил, что регулярные, системные нанесения ударов по аэродромам заставят россиян размещать авиацию в дальнейшем от линии боестолкновения.

"И в какие-то момент они вообще вынуждены будут держать авиацию только на своей территории, а это значительно усложняет использование тех же КАБов. Это значительно увеличивает проблематику использования такой авиации. Следовательно, какие-то участки фронта – они вообще не смогут к ним эффективно использовать те же вертолеты К-52, потому что расстояние подлета достаточно велико", — добавил он.

Напомним, ранее директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что после ATACMS Украина может рассчитывать на ракеты большей дальности от США.

Кроме того, мы ранее информировали, что США подтвердили передачу Украине ATACMS и предоставили важную информацию о ракетах.

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