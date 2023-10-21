Китай заподозрили в газовой диверсии в Балтийском море

Расследование повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море, соединяющего Финляндию с Эстонией, сосредоточено на роли китайского контейнеровоза New New Polar Bear.

Об этом сообщило в пятницу, 20 октября, Национальное бюро расследований (NBI) Финляндии, передает Reuters.

Газопровод и телекоммуникационный кабель были повреждены 8 октября в результате инцидента, который, по словам финских следователей, мог быть диверсией, хотя они еще не пришли к окончательному выводу.

Также читайте РФ может готовиться к конфликтам со странами НАТО — ISW

“В ходе уголовного расследования полиция установила, что движение судна NewNew Polar Bear под флагом Гонконга совпадало с временем и местом аварии трубопровода. По этой причине расследование сейчас сосредоточено на роли судна", — говорится в сообщении NBI.

По информации следователей, повреждение было нанесено внешней механической силой, но не взрывом.

На морском дне в районе инцидента обнаружен чрезвычайно тяжелый объект, который попытаются поднять для технической экспертизы.

NewNew Shipping, владелец и оператор NewNew Polar Bear, отказался комментировать Reuters обвинение.

Что известно о газопроводе Balticconnector

Трубопровод соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии, а его подводная часть проходит через Финский залив. Он совместно управляется эстонским оператором электроэнергии и газа Elering и финским газотранспортным оператором Gasgrid, каждый из которых владеет 50% акций.

Газопровод может транспортировать до 7,2 миллиона кубических метров газа в сутки в обоих направлениях.

Трубопровод Balticconnector соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. / Фото: из соцсетей

8 октября в 2 часа ночи по местному времени резко упало давление. Почасовые данные оператора газовой сети Эстонии Elering показали, что он уменьшился с 34,5 бар примерно до 12 бар, а затем претерпел дальнейшее падение всего до 6 бар, что свидетельствует о том, что давление было потеряно в океане. Клапаны трубопровода были закрыты, чтобы предотвратить утечку газа.

Ремонт трубопровода Balticconnector может занять месяцы или более года, если прокол будет подтвержден.

Потребители в обеих странах продолжают получать газ из других источников, способных покрыть зимний спрос.

Напомним, к повреждению газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией может быть причастна Россия, стремящаяся использовать инцидент в информационной войне.

Читайте также: