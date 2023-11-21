Загарбники створюють на окупованих територіях мережу "стукачів" - ЦНС

Завербовані зрадники повідомляють ворогу про місцевих мешканців, які займають проукраїнську позицію.

Окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей вербують інформаторів серед місцевих безробітних.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що ворог вже створив цілу мережу інформаторів на тимчасово окупованих територіях.

"Завербовані зрадники, переважно з-поміж місцевих безробітних, повідомляють ворогу про місцевих мешканців, які виявляють проукраїнську позицію, та про колишніх учасників АТО/ООС. Також зрадники збирають інформацію про мешканців ТОТ, родичі та друзі яких зараз воюють в Силах Оборони України"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Херсонщини росіяни шукають інформаторів серед підлітків.

Крім того, ми раніше інформували, що жителям окупованих територій, які співпрацюють з російськими загарбниками, зменшать заробітну платню.

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