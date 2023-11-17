Вже 33 штати: де ще у США Голодомор визнали геноцидом українського народу

Штат Айова визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Тепер листопад проголошено місяцем пам'яті про Голодомор-геноцид в Україні.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Щиро вдячні губернаторці штату Айова Кім Рейнольдс за солідарність з Україною. Дякую Генеральному консулу України в Чикаго Сергій Коледов та українській громаді за активну роботу із вшанування пам'яті про жертв Голодомору", – зауважила вона.

Це вже 33-й штат країни, який ухвалив рішення.

Раніше про визнання Голодомору геноцидом українського народу заявив Вайомінг.

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