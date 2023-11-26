Подводный тоннель в Крым: в ВМС оценили планы РФ и Китая

Издание The Washington post написало о том, что российские и китайские бизнесмены в конце октября тайно обсудили планы строительства подводного тоннеля, который должен соединить Россию с оккупированным Крымом. Он должен якобы служить транспортным маршрутом, защищенным от украинских атак.

Впрочем, такие планы маловероятны, сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в воскресенье, 26 ноября.

По его словам, проверить эту информацию пока невозможно, но сам проект не выглядит жизнеспособным.

"Я представляю крымчан, говорящих по-китайски. Такая себе "анонимность" получится. Это даже не тоннель метро, это гораздо большее сооружение. Конечно, это невозможно. Для этого даже спутниковые снимки не нужны независимо от того, правда ли эта ситуация правдива, или и планировалось ли это", — говорит спикер ВМС.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРЫМСКИЙ МОСТ — ВСЕ?! Путин хочет построить туннель, чтобы соединить Россию с Крымом!

Что предшествовало

Президент-диктатор России Владимир Путин хочет построить тоннель под Керченским проливом, чтобы соединить Россию с Крымом по подводному пути. В строительстве кафиров планирует помочь Китай.

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