РФ начала запускать по Украине черные Shahed: Игнат рассказал детали

Речь идет не о дронах с реактивным двигателем.

Российская оккупационная армия начала атаковать Украину беспилотниками "Shahed" черного цвета. Пока о массовом применении таких дронов речь не идет.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам представителя ПС, россияне используют черный цвет, чтобы замаскировать БПЛА в ночном небе.

"Не скажем, что это массово применилось (черных "Shahed" — ред.), но уже первые такие дроны есть. О количестве говорить не можем, но мы видим, что они это начинают делать. Это не тот дрон с реактивным двигателем, который представил Иран, это обычная "Герань", но черного цвета", — объяснил Игнат.

Он говорит, что и Силы обороны, и полиция находят обломки таких сбитых беспилотников. Пока не известно, что это было: просто краска или карбон. Впрочем, отмечает Игнат, "очевидно и то, и то".

Напомним, ночью 25 ноября во время массированной атаки РФ ударила по Киеву черными дронами. Таким образом, враг пытается усложнить работу украинского ПВО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Чтобы труднее было обнаружить! Игнат о модернизации "Шахедов", которые ночью атаковали Киев.

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