Сколько ракет могла накопить Россия: ответ Воздушных сил

Страна-агрессорка Россия могла накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет накануне зимы. Ведь уже несколько месяцев не было больших ударов летом. Ракеты враг может использовать для атак по Украине.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Если в итоге считать, более 100 ракет каждого летнего месяца примерно использовала. Уже в осенние месяцы прошедших таких интенсивных обстрелов ракетами нет. Мы видим больше Х-59, Х-31. Но есть тоже "Искандер-М", "Искандер-К"", — сказал спикер.

Игнатий со ссылкой на данные украинского Генштаба и Воздушных сил подчеркнул, что осенью РФ в месяц использует несколько десятков ракет для удара. Главное управление разведки считает, что РФ может производить ежемесячно 100 ракет.

Можно сделать определенный математический вывод, что 870 или, может, даже 900 (ракет — Ред.). Именно такое количество высокоточных дальнобойных, кроме авиационных ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а также "Ониксы", ракеты С-300. Мы говорим только о дальнобойных ракетах", — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, между тем российские войска чуть ли не каждый день запускают десятки дронов по территории нашей Украины. Посредством такого подхода они ищут слабые места в нашей ПВО. Пока тревоги в Украине длительные, потому что россияне наносят удары группами по несколько волн.

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