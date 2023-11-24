Ночью россияне запустили всего три дрона: Игнат объяснил почему

Ночью против 24 ноября российская оккупационная армия запустила по Украине всего три беспилотника Shahed. Впрочем, это количество не меньше. Иногда россияне запускали даже один дрон.

Детали ночной атаки беспилотниками рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Этой ночью российские БПЛА были наценены на Хмельницкую область. Дроны уничтожила противовоздушная оборона.

"Чтобы не было спокойно, они запускают, понимая, что Украина будет ночью в тревоге, будут реагирование, беспокойство населения. Соответственно, Силы противовоздушной обороны тоже будут в боевом режиме отрабатывать. Враг решил не тратить больше на этот раз – всего три (дроны – Ред.)" .) запустили", — рассказал Игнат.

По его словам, беспилотники улетают фактически на границе украинских областей. Таким образом, дроны пытаются обходить огневые позиции мобильных огневых групп или зенитных ракетных комплексов.

"Если даже летит одна точка на радаре – это может быть не один "Шахед", а группа, если летят кучей. Знать точно, там один, два или четыре (БпЛА – Ред.) нет возможности. Поэтому мы всегда сообщаем, что летит группа", — объяснил представитель ВС.

Как сообщалось, ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Россияне запустили три "Shahed-136/131" и две ракеты Х-59 с юго-восточного направления.

Во время воздушной тревоги в Хмельнитчине раздались взрывы. Силы ПВО сработали по российским беспилотникам.

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