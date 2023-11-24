РФ атаковала Украину дронами и ракетами: сколько целей уничтожило ПВО

Ночью оккупанты выпустили по Украине пять воздушных целей.

Ночью в пятницу, 24 ноября, РФ в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками "Shahed" и ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все три вражеских дрона.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Помимо беспилотников, российские захватчики ударили по Украине двумя ракетами Х-59. Об их избиении Генштаб не сообщает.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 3 ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны все ударные БпЛА уничтожены", — говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение трех Shahed силами ПВО.

"В ночь на 24 ноября 2023 г. противник атаковал тремя ударными БпЛА типа "Shahed" с юго-восточного направления.

Все три – уничтожены силами и средствами Воздушных сил", — проинформировали ПС.

Напомним, поздно вечером 23 ноября и после полуночи в Украине объявляли воздушные тревоги. Они были связаны с ракетной угрозой, а также запуском российских дронов. Стало известно, что во время тревоги в Хмельнитчине ПВО уничтожило вражеский БПЛА.

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