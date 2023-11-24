РФ атакувала Україну дронами і ракетами: скільки цілей знищила ППО

Вночі проти п'ятниці, 24 листопада, РФ вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками "Shahed" та ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили усі три ворожі дрони.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім безпілотників, російські загарбники вдарили по Україні двома ракетами Х-59. Про їхнє збиття Генштаб не повідомляє.

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення трьох Shahed силами ППО.

"У ніч на 24 листопада 2023 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу "Shahed" із південно-східного напрямку.

Усі три – знищено силами та засобами Повітряних сил", - поінформували ПС.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 листопада та після опівночі в Україні оголошували повітряні тривоги. Вони були пов'язані з ракетною загрозою, а також запуском російських дронів. Стало відомо, що під час тривоги на Хмельниччині ППО знищила ворожий БпЛА.

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