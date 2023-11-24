РФ атакувала Україну дронами і ракетами: скільки цілей знищила ППО

Вночі окупанти випустили по Україні п'ять повітряних цілей.
Вночі проти п'ятниці, 24 листопада, РФ вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками "Shahed" та ракетами. Сили протиповітряної оборони знищили усі три ворожі дрони.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Крім безпілотників, російські загарбники вдарили по Україні двома ракетами Х-59. Про їхнє збиття Генштаб не повідомляє.
"Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення трьох Shahed силами ППО.
"У ніч на 24 листопада 2023 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу "Shahed" із південно-східного напрямку.
Усі три – знищено силами та засобами Повітряних сил", - поінформували ПС.
Нагадаємо, пізно ввечері 23 листопада та після опівночі в Україні оголошували повітряні тривоги. Вони були пов'язані з ракетною загрозою, а також запуском російських дронів. Стало відомо, що під час тривоги на Хмельниччині ППО знищила ворожий БпЛА.
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