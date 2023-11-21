Військовий експерт пояснив, для чого РФ майже щодня запускає "Шахеди" по Україні

Іранські "балалайки", як цю зброю називають у народі, неабияк докучають українцям днями й ночами.

Атаки дронами-камікадзе по Україні є регулярними. У такий спосіб ворог намагається "промацати" нашу ППО.

Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний, пише 24 Канал.

Шукають пусті ділянки

Як наголосив експерт, системи ППО та ПРО захищають міста, вони захищають поле. Ми не можемо прикрити всю територію України IRIS-T, "Буками" або мобільними групами з кулеметами. Це була б неймовірна кількість засобів.

"І ворог про це прекрасно знає. Вони шукають саме такі пусті ділянки, і там прокладають маршрути цих "Шахедів", – сказав Нарожний.

Російські війська майже щодня запускають іранські дрони по території нашої держави, щоб відслідковувати, як працює українська ППО. Їм потрібно виявити, де перебувають мобільні групи, де збили дрон і так далі.

"Вони моніторять соцмережі, шукають фотографії збитих дронів", – сказав Нарожний.

Слід вчергове нагадати, що українців закликають не фотографувати збиті ворожі дрони і не знімати на відео роботу української ППО. Ми маємо допомагати нашим військовим захищати нас, а не заважати.

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада Росія атакувала Україну ударними безпілотниками "Шахед". Силам ППО вдалося збити 15 із 20 БПЛА.

Читайте також: